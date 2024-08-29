Словакия от 24 февраля 2022 продолжает помогать украинцам. Убежище на территории страны обнаружили более 400 тысяч беженцев.

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Что изменилось с выплатами в Словакии

С начала июля 2024 Словакия изменила правила выплат для украинцев. Получить помощь в аренде квартиры можно в течение первых 120 дней пребывания на территории страны. К счастью, есть исключение. Его сделали для уязвимых категорий населения. Речь идет о:

детей до 5 лет;

людей, которые за ними ухаживают;

люди с инвалидностью;

людей, которым исполнилось 65 лет.

В МВД Словакии отметили, что количество украинцев, получающие помощь, существенно уменьшилось. Еще в июне выплаты получили 33 тысяч украинцев. Тем временем в июле – только более 8000 человек. В июне говорилось о выплате в размере 5 миллионов евро, в июле– только о 1,2 миллиона евро.

Кроме того, существенно уменьшилось количество владельцев квартиры, которые могут получать компенсацию за размещение украинцев.

Замечают, что количество украинцев, которые приезжают в Словакию, только растет.