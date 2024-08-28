Упродовж року з центрів виїхали майже 18 тисяч українців. Наразі у такому типу помешкань мешкають лише 40 058 українців, які користуються тимчасовим захистом. Тим часом у серпні 2023 року цей показник становив 57 502 людей.

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Скільки центрів вже закрили

Ще навесні 2024 року Департамент інтеграції повідомив, що помешкання українцям надаватимуть лише на 90 днів. Вже тоді наголошували: закриють значну кількість центрів для біженців.

Так від травня до серпня розірвали вже 189 контрактів з надання помешкання для біженців із України. Левову частку з них закрив власне ірландський уряд. Окрім того, прогнозують, що найближчим часом розірвуть ще сотню контрактів.



Ірландія підтримує українців / Unsplash

Станом на серпень 2024 року українців приймають у 855 закладах. Тим часом минулого року у такий період фукціонували аж 993.

В Ірландії наголосили, що продовжать підтримувати українців. Тривалий час країна була вкрай популярною серед українських біженців. Водночас станом на кінець літа 2024 року ажіотаж трішки спав.