Почти половина помещений, которые были проданы лицам из-за рубежа, были приобретены гражданами Украины. Однако, украинцы выбирают меньшие квартиры, чем другие иностранцы.
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Украинцы массово покупают жилье в Польше
В прошлом году иностранные покупатели приобрели в Польше в целом более 14 000 квартир, причем украинцы оказались наиболее популярными покупателями из-за рубежа. Они приобрели около 7 000 квартир в стране, что на 10% больше, чем в предыдущем году.
Без обязанности получения специального разрешения украинцы приобрели в Польше в 2023 году более 7,7 тысячи единиц недвижимости. Однако в это количество входят не только квартиры, но и гаражи и коммерческие помещения,
– говорится в сообщении.
Больше всего квартир иностранцы приобрели в:
- Варшаве (2,9 тысячи),
- Кракове (1,6 тысячи),
- Лодзи,
- Познани,
- Гожув-Велькопольском,
- Гданьске,
- Щецине.
Аналитики отмечают, что граждане Украины в основном покупали меньшие по площади квартиры по сравнению с другими иностранцами.
Украинцы скупают недвижимость в Польше / Фото Unsplash
Напомним, Польша столкнулась с настоящей катастрофой: не могут найти работников из Украины. Обычно они выполняли сезонные работы.