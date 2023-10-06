Готові платити близько 4000 євро: Швейцарія оприлюднила план повернення українців додому

Швейцарська влада спланувала стратегію для добровільного повернення біженців до України. Держава готова фінансово мотивувати людей значними сумами.

Державний секретаріат із міграції та влада швейцарських кантонів розробили план добровільного повернення українських біженців додому. Пропонуватимуть грошове заохочення від 1 000 до 4 000 швейцарських франків.

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План Швейцарії

Ця стратегія передбачає, що для українців можуть скасувати тимчасовий захист у 2024 – 2025 роках. Швейцарія сподівається, що після того, як в Україні стане безпечніше, українські біженці повернуться додому. І 80% із них, як планується, зроблять це добровільно. Держава розраховує, що процес повернення займе від шести до дев'яти місяців.

Уряд Швейцарії "взяв до відома" цю попередню стратегію добровільного повернення біженців. Зараз, звісно, неможливо передбачити, коли в Україні завершиться війна, але швейцарські чиновники поки будують плани, що статус S (тимчасового захисту) може бути скасовано у найближчі 2 роки.

Яка фінансова мотивація передбачена

Українським біженцям, які будуть готові повернутися, запропонують грошову допомогу. Названі суми від 1 000 до 4 000 швейцарських франків (це приблизно від 1 040 до 4 150 євро) кожній людині. Розмір допомоги залежатиме від того, коли саме українці покинуть територію Швейцарії: чим раніше до закінчення дії тимчасового захисту, тим більшою буде сума.

Цей план передбачає, що ті люди, які будуть довго залишатися у Швейцарії, ймовірно, не захочуть виїжджати. Держсекретаріат із міграції попереджає, що близько 20% українців (це 14 тисяч осіб) спробують залишитися в країні.

Після 5 років безперервного перебування у Швейцарії біженці мають право отримати дозвіл на проживання у країні категорії "‎B". Тому влада держави впевнена, що треба зробити все можливе для того, щоб стимулювати українців до добровільного виїзду на батьківщину.

Примусово повертати українців не планують. На добровільний виїзд дадуть від 6 до 9 місяців. Швейцарія не буде наполягати на терміновому виїзді людей, які потребують особливого ставлення – наприклад, для дітей без супроводу дорослих або біженців, яким понад 75 років.

Зараз спеціальний статус S у Швейцарії діє принаймні до березня 2024 року. Але найближчими тижнями він може бути продовжений.