Готовы платить около 4000 евро: Швейцария обнародовала план возвращения украинцев домой

Швейцарские власти спланировали стратегию для добровольного возвращения беженцев в Украину. Государство готово финансово мотивировать людей значительными суммами.

Государственный секретариат по миграции и власть швейцарских кантонов разработали план добровольного возвращения украинских беженцев домой. Будут предлагать денежное поощрение от 1 000 до 4 000 швейцарских франков.

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План Швейцарии

Эта стратегия предполагает, что для украинцев могут отменить временную защиту в 2024 – 2025 годах. Швейцария надеется, что после того, как в Украине станет безопаснее, украинские беженцы вернутся домой. И 80% из них, как планируется, сделают это добровольно. Государство рассчитывает, что процесс возвращения займет от шести до девяти месяцев.

Правительство Швейцарии "приняло к сведению" эту стратегию добровольного возвращения беженцев. Сейчас, конечно, невозможно предусмотреть, когда в Украине завершится война, но швейцарские чиновники пока строят планы, что статус S (временной защиты) может быть отменен в ближайшие 2 года.

Какая финансовая мотивация предусмотрена

Украинским беженцам, готовым вернуться, предложат денежную помощь. Названны суммы от 1 000 до 4 000 швейцарских франков (это примерно от 1 040 до 4 150 евро) каждому человеку. Размер помощи будет зависеть от того, когда именно украинцы покинут территорию Швейцарии: чем раньше до окончания действия временной защиты, тем больше будет сумма.

Этот план предполагает, что люди, которые будут долго оставаться в Швейцарии, вероятно, не захотят уезжать. Госсекретариат по миграции предупреждает, что около 20% украинцев (14 тысяч человек) попытаются остаться в стране.

После 5 лет непрерывного пребывания в Швейцарии беженцы имеют право получить вид на жительство в стране категории "‎B". Поэтому власти государства уверены, что нужно сделать все возможное для того, чтобы стимулировать украинцев к добровольному выезду на родину.

Принудительно возвращать украинцев не планируют. На добровольный выезд дадут от 6 до 9 месяцев. Швейцария не будет настаивать на срочном выезде людей, нуждающихся в особом отношении – например, детей без сопровождения взрослых или беженцев старше 75 лет.

Сейчас специальный статус S в Швейцарии действует, по крайней мере, до марта 2024 года. Но в ближайшие недели он может быть продлен.