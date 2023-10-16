Українці у Швейцарії: чому біженців дедалі менше розміщують у сім'ях

Біженців з України припиняють розміщувати у сім'ях у Швейцарії. Ситуація відрізняється у деяких кантонах, але загалом така тенденція зберігається майже по всій державі.

Місцеві родини дедалі менше приймають українців. Зараз у деяких кантонах разом зі швейцарцями залишаються проживати 10 – 30% біженців. Але минулого року цей показник був на рівні 65%.

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Українців у Швейцарії поменшало

Після 24 лютого багато швейцарських родин приймали в себе українців. Зараз кількість таких сімей скоротилась, ситуація залежить від кантону. Експерти сходяться в тому, що дедалі менше біженців прибувають до Швейцарії, тому немає гострого дефіциту житла. Переселенцям вистачає місця в готелях та центрах розміщення.

Спочатку прихисток у Швейцарії шукали переважно жінки та діти. Зараз з України прибуває більше соціально вразливих людей, поранених, хворих і людей похилого віку. Або навіть багатодітні сім'ї. Їх важко адекватно розміщувати в приймаючих сім'ях,

– розповів директор організації Caritas Aargau Фабьєн Ноттер.

Зараз у Caritas припинили піклуватися про швейцарські родини, які приймають біженців, у кількох кантонах. В цьому просто немає потреби.

До прикладу, в кантоні Ааргау у приймаючих родинах зараз проживають близько 1 500 біженців. А ще в травні 2022 року їх було вдвічі більше. У кантоні Люцерн від усіх українців, які знайшли тут прихисток, лише 10% залишились мешкати у сім'ях.

Швейцарія розробляє план повернення українців

Зараз країна розробляє умови припинення тимчасового захисту для українців. Влада опрацьовує варіанти скасування для них статусу S (тимчасового захисту) у 2024 – 2025 роках. Швейцарія орієнтована на те, щоб повернути українців одразу, коли це стане можливим з безпекової точки зору.

Влада оприлюднила стратегію для добровільного повернення біженців до України. Пропонуватимуть грошове заохочення від 1 000 до 4 000 швейцарських франків. Розмір виплати залежатиме від того, коли саме українці покинуть територію Швейцарії: чим раніше, тим більшою буде сума.

Швейцарія сподівається, що 80% українських біженців на таких умовах повернуться додому за власним бажанням. Держава розраховує, що процес повернення займе від шести до дев'яти місяців.

Нагадаємо, у Швейцарії отримали прихисток понад 65 тисяч біженців з України. Всі вони мають доступ до ринку праці та освіти.