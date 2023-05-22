Українці в Румунії: проблеми з пошуком роботи та мовний бар'єр

Українці розповіли, з якими труднощами найчастіше стикаються в Румунії. Міжнародна організація з міграції опитала біженців і визначила їхні головні потреби і проблеми.

У Румунії дослідили, наскільки українські біженці змогли інтегруватися в життя країни за час війни. Багато з них вже знайшли постійну роботу та влаштували дітей до шкіл. Але деякі досі не можуть працевлаштуватись і турбуються через незнання мови. Результати опитування – читайте в матеріалі.

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Експерти визначили, наскільки українцям вдалось адаптуватись у Румунії і налагодити своє життя. 86% біженців з України звернулись за тимчасовим захистом. У службах охорони здоров'я зареєструвались дві третини – 61%. А місцеві школи відвідує рекордна кількість українських дітей – 91%. Це одна з обов'язкових умов для отримання виплат на харчування. Працевлаштувались половина біженців – 51%, а досі шукають роботу – 24%.

Проблеми українців у Румунії

Опитані біженці назвали свої потреби:

фінансова підтримка – 57%;

інформація – 51%;

медичні послуги – 50%;

санітарно-гігієнічні засоби – 39%;

продукти – 36%.

А своїми проблемами українські біженці у Румунії вважають:

мову (74%);

працевлаштування (25%);

медичні послуги (12%);

навчання дітей у школі (10%).

Що для українців змінилось у травні

З 1 травня у Румунії змінилася схема підтримки українських біженців. Щоб отримувати виплати на житло та харчування, необхідно обов'язково стати на облік до центру зайнятості та зареєструвати дітей у школах. Так влада країни намагається стимулювати інтеграцію українців до життя в Румунії.