У Генеральній інспекції з надзвичайних ситуацій (IGSU) підтвердили, що упродовж 2024 року Румунія не виділила жодної допомоги. Наголошують: у 2023 році країна також виділила допомогу з великою затримкою. Причиною став дефіцит бюджету.

Зверніть увагу Українці з інших країн ЄС масово переїжджають до Німеччини: у чому "секрет" країни

Щодо видатків за січень і лютий 2024 року вжили кроки з вищими структурами для виділення необхідних грошей після отримання запитів від органів місцевого державного управління. Наразі немає можливості оцінити дати, коли ми отримаємо запитані суми,

– наголосили в IGSU.

Людей заспокоюють: гроші перерахують відразу, як їх виділять з державного бюджету.

Варто зауважити, що ще навесні 2023 року у Румунії переглянули програму допомоги. Суму витрат зменшили. Тоді встановили допомогу у розмірі 750 леїв (близько 150 євро) для людини та 2000 леїв (402 євро) на сім'ю. Окрім того, додаткові гроші виділяють на харчування. Допомога діє 4 місяці. Далі люди мають або зареєструватися як безробітні або знайти роботу.

Варто зауважити, що наразі на території Румунії перебувають понад 70 тисяч біженців.