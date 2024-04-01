За даними Євростату, наразі на території ЄС перебувають 4,3 мільйона українців. З них 29,5% – перебувають у Німеччині. Зокрема, туди переїжджають біженці з інших країн. Деталі розповів Ростислав Сукенник – голова Об'єднання Українських Організацій у Німеччині.

Зверніть увагу Вже з 1 квітня: в Україні зростає вартість оформлення закордонного паспорта

Зокрема, до Німеччини переїжджають українці з Польщі (лідерка за кількістю біженців) та Франції.

Зокрема, мовиться про українських біженців, які отримують допомогу і є в системі соціальної підтримки. Такі "перетікання" людей спостерігають. Водночас кількість тих, хто приїжджає до Німеччини з України – незначна,

– мовиться у повідомленні.

Чому українці обирають Німеччину

За словами Сукенника, більшість українців обирають Німеччину завдяки якісній системі соціального захисту. На території країни біженців залучають до різних видів діяльності. Зокрема, люди знаходять роботу, починають навчатися, займаються волонтерством. Найчастіше до Німеччини переїжджають люди віком до 35 років.

Наголошують, що є випадки, коли українці повертаються в Україну, а тоді знову їдуть у Німеччину. Такі переїзди німці називають "сезонними". Наголошують, що це – цілком нормальне явище.