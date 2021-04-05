Во времена экономических кризисов некоторые украинцы принимают решение переехать жить за границу. В новой стране они надеются открыть для себя новые возможности. По рассказам украинских иммигрантов, Португалия является отличным вариантом для переезда. Они положительно отзываются о климате, государственной поддержке семей и перспективах для самореализации.

Украинские иммигранты чувствуют себя счастливыми за пределами Родины. Возвращаться домой не хотят, зато строят множество планов в Португалии.

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Почему Португалия

В Португалии за последние 20 лет образовалась большая украинская община . Она насчитывает не менее десятки тысяч людей и занимает четвертое место в стране (первые места принадлежат общинам выходцев из Бразилии, Кабо-Верде и Румынии).

Началась украинская диаспора из сотен трудовых мигрантов в Португалии в 2000 году . Тогда в Португалии велось активное строительство объектов чемпионата Европы по футболу 2004 года. Через год после упомянутого чемпионата в Португалии находились уже десятки тысяч украинский .

В 2018 году официальное право проживать в Португалии имели 29 тысяч выходцев из Украины. 8 тысяч из них поселились в округах Лиссабона.

На самом деле украинцев в Португалии проживает гораздо больше, чем свидетельствуют статистические данные. Потому что получить гражданство здесь можно только после 5 лет легального проживания . Многие бывшие мигранты имеют двойное или только португальское гражданство.

Украинцы, которые живут в Португалии, говорят, что в начале им было нелегко. После изучения языка и адаптации к традициям новой страны дела налаживаются. Чтобы реализовать все замыслы, придется много работать.

Живые примеры

Хотели работать в банке

Украинец Роман Стельмах изменил страну проживания в 2014 году . До этого он работал в банковской сфере, как и его жена. Из-за неблагоприятной экономической ситуации иностранные банки начали сворачивать деятельность в Украине. Это и мотивировало супругов задуматься о миграции.

Роман и Алина Стельмахи продали автомобиль, собрали сбережения в размере 25 000 евро и переехали жить за границу. Португалию выбрали потому, что эта страна является теплой и здесь проживают многие их земляков.

Украинцам в Португалии нравится благоприятный климат / Фото Unsplash

Супруги подсчитали, что сэкономленных средств им достаточно для двух лет проживания. За это время они планировали изучить язык и правила банковской системы страны, чтобы вскоре устроиться на работу в местные финансовые учреждения.

Через полгода украинцы изучили португальский. Но работу в банке не нашли. Зато увлеклись ИТ-сферой и основали аутсорсинговую компанию совместно со знакомыми, которых встретили в Португалии. Также Роман начал вести блог на ютубе о жизни в Португалии.

Бывшие журналисты

Богдан Коваленко работал в Украине журналистом. Мужчину не устраивал размер его заработной платы. Тогда друг предложил ему приехать в Португалию. Это было в 2014 году .

Когда Богдан узнал, что в стране относительно легко легализоваться, решил остаться. Мужчина работал физически. Сменил много работ. Сейчас работает на деревообрабатывающей фабрике .

В 2015 году к нему с Украины переехала девушка Карина. В Португалии она начала работать мастером по маникюру . Впоследствии у пары родилось две дочери . Младшая имеет португальское гражданство .

Государство предоставляло супругам финансовую помощь для детей. Первые шесть месяцев размер выплат составлял 123 евро ежемесячно, до трех лет – 154 евро каждый месяц. Выплаты с меньшими суммами будут предоставляться, пока ребенок не достигнет совершеннолетия .

Богдан и Карина о жизни в Португалии отзываются очень положительно, в том числе и об отношении португальцев к ним. Отмечают, что в Португалии замечательные дороги, вежливые работники полиции и высокий уровень культуры среди местных жителей.

Семья Коваленко / Фото BBC NEWS Украина

В 2016 году в Португалию также переехал друг Богдана Коваленко. Бывший журналист Дмитрий Ильницкий сначала работал на стройке. Впоследствии устроился менеджером технической поддержки клиентов из постсоветских стран для компании, занимающейся производством видеоигр.

В Португалии Дмитрий познакомился с будущей женой Катей . Девушка некоторое время после переезда дистанционно работала журналистом, но впоследствии окончила курсы маникюра и устроилась на работу в салон красоты . Говорит, что украинок в Португалии охотно берут на такую работу. Заработок является хорошим, как и отношение владельцев салонов. Также пара намерена вскоре перевезти в Португалию своих родителей .

Кроме того, Богдан и Дмитрий планируют основать собственное дело по производству мебели .

Дмитрий и Екатерина Ильницкие / Фото BBC NEWS Украина

Имели амбиции покорить Европу

Елена Бакало и Богдан Левченко – основатели агентства персонализированного маркетинга . Они переехали жить в другую страну для развития бизнеса . Дела шли хорошо с самого начала. По словам женщины, она ни дня не прожила в Португалии нелегально.

Также Елена увлеклась серфингом. Говорит, что именно в Португалии начала смаковать жизненные моменты и получать удовольствие от будней.

Планы у партнеров очень амбициозные. Они стремятся сделать свое агентство лучшим в Португалии.

Елена Бакало / Фото BBC NEWS Украина

Так ли все так идеально