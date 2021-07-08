Українці роблять рекордні внески в польську систему соціального страхування

796,8 тисячі іноземців платять внески в польську систему соціального страхування (ZUS). Це рекордне число в історії Польщі. Три чверті з цих іноземців є громадянами України.

Ці дані зазначені у травневому звіті ZUS за 2021 рік. Це означає, що нелегальних працівників у Польщі стає менше.

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Як змінилася кількість платників внесків

Згідно зі звітом ZUS, лише за місяць кількість платників збільшилася на 16 тисяч іноземців.

Насамперед цифри зазнали змін завдяки українцям. Наших громадян, які працюють в Польщі й платять внески в польську систему соціального страхування, стало більше на 11,6 тисячі. Тепер їх загальна кількість дорівнює 586 тисяч осіб.

Нагадуємо, що місяць тому таких працівників з України було 574,4 тисячі. А рік тому – 433,6 тисячі осіб.

Отже, сьогодні громадяни України становлять майже 75% від загальної кількості іноземців, які сплачують у Польщі внески до ZUS.