Эти данные указаны в майском отчете ZUS за 2021 год. Это означает, что нелегальных работников в Польше становится меньше.

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Как изменилось количество плательщиков взносов

Согласно отчету ZUS, всего за месяц количество плательщиков увеличилось на 16 тысяч иностранцев.

Прежде всего цифры изменились благодаря украинцам. Наших граждан, которые работают в Польше и платят взносы в польскую систему социального страхования, стало больше на 11,6 тысячи. Теперь их общее количество составляет 586 тысячи человек.

Напоминаем, что месяц назад таких работников из Украины было 574,4 тысячи. А год назад – 433,6 тысячи человек.