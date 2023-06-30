Українцям продовжили безплатний проїзд у ще одній європейській столиці

Українські біженці зможуть безкоштовно користуватись громадським транспортом у столиці Латвії – Ризі – до кінця 2023 року.

Рішення про продовження безплатного проїзду для українців ухвалила Ризька дума. Пільги будуть доступні для тих, хто зареєструвався у Центрі підтримки Риги та проживає у столиці.

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Пільга до кінця року

Безкоштовний проїзд діятиме у трамваях, тролейбусах та автобусах. Щоб отримати 100% знижку до кінця 2023 року, потрібно ввести електронний ваучер в автоматі з квитками. Вони зазвичай розташовані на зупинках або в торговельних центрах.

Також отримати знижку можна безпосередньо у Ризькому центрі підтримки. Він знаходиться за адресою: вул. Амату, 4. Картку проїзду вам видадуть прямо там.

Підготуйте такі документи:

посвідчення особи;

документ, що підтверджує ваш ідентифікаційний номер;

персональний електронний квиток або карту жителя Риги, якщо вам вже її видавали.

Українцям, які в Ризі вже оформили студентську картку не потрібно нікуди звертатися. Вони можуть продовжувати безкоштовно користуватись міським транспортом.

Знижка на проїзд у Празі

, що контролери в громадському транспорті можуть перевіряти проїзні документи як у граждан Латвии, так і в переселенців. Тому слід бути завжди готовим до перевірки, щоб не отримати штрафу.

Раніше пільговий проїзд у громадському транспорті для українців продовжили в Празі. Знижка діятиме до 30 вересня 2023 року. Громадяни України в Празі можуть придбати проїзні за зниженою ціною: