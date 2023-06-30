Решение о продлении бесплатного проезда для украинцев приняла Рижская дума. Льготы будут доступны тем, кто зарегистрировался в Центре поддержки Риги и проживает в столице.
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Льгота до конца года
Бесплатный проезд будет действовать в трамваях, троллейбусах и автобусах. Чтобы получить 100% скидку до конца 2023 года, нужно ввести электронный ваучер в автомате с билетами. Они обычно находятся на остановках или в торговых центрах.
Также получить скидку можно прямо в Рижском центре поддержки. Он находится по адресу ул. Амату, 4. Карточку для проезда вам выдадут прямо там.
Подготовьте следующие документы:
- удостоверение личности;
- документ, подтверждающий ваш идентификационный номер;
- персональный электронный билет или карту жителя Риги, если вам ее уже выдавали.
Украинцам, которые в Риге уже оформили студенческую карту, не нужно никуда обращаться. Они могут продолжать бесплатно пользоваться городским транспортом.
Скидка на проезд в Праге
Раньше льготный проезд в общественном транспорте для украинцев продолжили в Праге. Скидка будет действовать до 30 сентября 2023 года. Граждане Украины в Праге могут приобрести проездные по сниженной цене:
- 165 крон – за билет на месяц. Обычная его стоимость достигает 550 крон;
- 444 кроны – за проездной на квартал. Обычная его стоимость достигает 1 480 крон.