Спочатку пільгу на користування громадським транспортом Праги хотіли скасувати з 1 липня. Але згодом обдумали і вирішили продовжити її дію ще на кілька місяців. Яка вартість проїзного в Празі для українців – читайте далі.

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Скільки коштує проїзний для українців

Громадяни України в Празі можуть придбати проїзні за зниженою ціною.

Їх вартість не змінилась:

165 крон – за квиток на місяць. Тоді як звичайна його вартість сягає 550 крон;

– за квиток на місяць. Тоді як звичайна його вартість сягає 550 крон; 444 крони – за проїзний на квартал. Тоді як звичайна його вартість сягає 1480 крон.

Заступник мера Праги з питань транспорту Зденек Гржиб пояснив, що рішення продовжити дію знижки прийнято на тлі економічної ситуації. За його словами, вона погіршується і ціни зростають. Тому вирішили принаймні залишити пільговий проїзд.

Пільгова програма проїзду в громадському транспорті почала діяти у серпні 2021 року. Спершу вона призначалась для жителів Праги, які перебувають у скрутному матеріальному становищі. Українських біженців у цю програму включили 12 червня 2022 року.

Безлімітний проїзний на літо

Чехія пропонує вигідний проїзд для пасажирів потягів. Національний перевізник – České dráhy – запроваджує безлімітні подорожі залізницею протягом літа зі спеціальною карткою. Проїзний можна придбати лише на період з 1 липня по 31 серпня.

Квиток не має обмежень на кількість поїздок, можна здійснити стільки подорожей, скільки заманеться. Сідати на потяг і виходити з нього дозволено на будь-яких станціях.

Вартість картки безлімітного проїзду – 58 євро (на 7 днів), 84 євро (на 14 днів). Для дітей, студентів, пенсіонерів та людей з інвалідністю діє знижена ціна – 29 євро (на 7 днів), 42 євро (на 14 днів).