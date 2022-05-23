Українці — полякам: у Варшаві пройде марш та концерт на знак вдячності польському народові

Польща – одна з тих країн, яка найбільше допомагає нашим громадянам у ці непрості через війну часи. На знак вдячності українці організують у Варшаві великий концерт й не тільки.

Так, 24 лютого Польщі відкрила для українців свій кордон, який з початку повномасштабного вторгнення Росії перетнуло понад 3,5 мільйона осіб. Уже майже впродовж 90 днів поляки допомагають українським біженцям як морально, так і матеріально. Крім цього, сусіди надають нам дах над головою.

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Що відомо про марш та концерт у Варшаві

На знак вдячності польському народові українці організують марш під назвою "Друзі, дякуємо! Українці – Полякам". Відбудеться він 29 травня. Стартуватиме дійство у Варшаві під Сеймом (на перехресті вулиць Матейки та Вєйської), щоб спільною ходою о 17:30 вирушити на Замкову площу, де о 19:00 почнеться великий концерт.



Афіша заходу / Фото facebook

Виступатимуть як українські зірки, так і польські музиканти. На сцені можна буде побачити українські гурти KAZKA та TVORCHI, співачку Mila Nitich, а також відомий польський колектив Poparzeni Kawą Trzy.

Ми слухатимемо музику, розповідатимемо про поляків, які підтримують українців у цей найважчий час і дякуватимемо. За хліб, добрі слова, обійми, емпатію та солідарність,

– мовиться в анонсі концерту.

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