Так, 24 февраля Польша открыла для украинцев свою границу, которую с начала полномасштабного вторжения России пересекло более 3,5 миллиона человек. Уже почти 90 дней поляки помогают украинским беженцам как морально, так и материально. Кроме этого, соседи дают нам крышу над головой.

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Что известно о марше и концерте в Варшаве

В знак благодарности польскому народу украинцы организуют марш под названием "Друзья, спасибо! Украинцы – Полякам". Состоится он 29 мая. Начнется мероприятие в Варшаве под Сеймом (на перекрестке улиц Матейки и Вейской), чтобы общим шествием в 17:30 отправиться на Замковую площадь, где в 19:00 будет большой концерт.



Афиша мероприятия / Фото facebook

Будут выступать как украинские звезды, так и польские музыканты. На сцене можно увидеть украинские группы KAZKA и TVORCHI, певицу Mila Nitich, а также известный польский коллектив Poparzeni Kawą Trzy.

Мы будем слушать музыку, будем рассказывать о поляках, которые поддерживают украинцев в это самое тяжелое время и благодарить. За хлеб, добрые слова, объятия, эмпатию и солидарность,

– говорится в анонсе концерта.