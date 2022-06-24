Українці в Польщі знову зможуть отримати допомогу від IRC: що треба знати

У Польщі перебуває найбільша кількість українських біженців. Країна від початку повномасштабного вторгнення запропонувала чимало соціальних виплат для громадян України.

Українці знову можуть подавати заявки на допомогу від IRC

Зокрема, отримати допомогу можна від IRC (Міжнародний комітет спасіння). Певний час ця допомога була призупинена, втім, зараз вже відновилася можливість реєстрації.

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Фінансову допомогу від IRC можуть отримати біженці з України, але не всі. Лише ті, які не отримували подібних допомог від ООН чи інших благодійних організацій.

Що треба знати про допомогу від IRC

Зареєструватися на програму IRC можна, заповнивши заяву за посиланням . Якщо є питання щодо участі у програмі, слід телефонувати на гарячу лінію IRC у Польщі: +48 667 647 239.

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно документально підтвердити в’їзд до Польщі, починаючи з 24 лютого. Тобто, надати номер PESEL, вказати поточне місце проживання, кількість осіб у родині тощо.

Водночас реєстрація не означає, щоб вам автоматичне призначать виплати. Зазначається, що IRC надаватиме перевагу родинам з неповнолітніми дітьми, дітьми з інвалідністю або родинам, в яких є особи старше за 50 років.

Розмір допомоги від IRC такий самий як і у випадку з виплатами від ООН: 710 злотих на заявника та 610 злотих на кожного члена родини. При цьому останніх має бути не більше ніж 4 особи. Термін виплати допомоги – 3 місяці.

Які ще є програми виплат українським біженцям в Польщі

Для біженців з України в Польщі доступна ще одна програма фінансової допомоги: від німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe.

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Вона передбачає виплату по 700 злотих на заявника та по 600 злотих на кожного члена родини. Допомога виплачуватиметься також 3 місяці.

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