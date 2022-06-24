Украинцы снова могут подавать заявки на помощь от IRC

В частности, получить помощь можно от IRC (Международный комитет по спасению). Некоторое время эта помощь была приостановлена, впрочем, сейчас уже возобновилась возможность регистрации.

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Финансовую помощь от IRC могут получить беженцы из Украины, но не все. Только те, кто не получал подобных пособий от ООН или других благотворительных организаций.

Обратите внимание! Зарегистрироваться на программу IRC можно, заполнив заявление по ссылке. Если есть вопросы по участию в программе, следует звонить на горячую линию IRC в Польше: +48 667 647 239.

Что нужно знать о помощи от IRC

Для того чтобы получить помощь, нужно документально подтвердить въезд в Польшу, начиная с 24 февраля. То есть, предоставить номер PESEL, указать текущее место жительства, количество человек в семье и т.д.

В то же время регистрация не означает, что вам автоматически назначат выплаты. Отмечается, что IRC будет отдавать предпочтение семьям с несовершеннолетними детьми, детьми с инвалидностью или семьям, в которых есть лица старше 50 лет.

Размер пособия от IRC такой же, как и в случае с выплатами от ООН: 710 злотых на заявителя и 610 злотых на каждого члена семьи. При этом последних должно быть не более 4 человек. Срок выплаты пособия – 3 месяца.

Какие еще есть программы выплат украинским беженцам в Польше

Для беженцев из Украины в Польше доступна еще одна программа финансовой помощи: от немецкого фонда Diakonie Katastrophenhilfe.

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Она предусматривает выплату по 700 злотых на заявителя и по 600 злотых на каждого члена семьи. Помощь будет выплачиваться также 3 месяца.

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