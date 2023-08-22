Українці у Польщі зіткнуться з новими візовими обмеженнями: що зміниться

Нещодавно було оголошено, що українці більше не матимуть можливості отримувати польську візу під час перебування в Польщі. Ця зміна вплине на значну кількість осіб, оскільки кілька посередників надавали такі послуги в минулому.

Українці у Польщі не зможуть отримати польську візу

Відтепер особи, які бажають отримати візу, повинні фізично перебувати в межах території країни, де розташоване консульство. Це повноваження стосується саме подання основних документів.

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У нещодавно оновленому оновленні було оголошено, що з серпня 2023 року запроваджено нову вимогу для осіб, які бажають отримати польську національну візу. Відповідно до оновлених правил, будь-яка особа, яка бажає подати заяву на отримання візи поштою або через довірену особу, повинна наразі проживати в тій самій країні, де розташоване консульство.

Важливо зазначити, що під час розгляду заявки буде проведено ретельний процес перевірки. Якщо буде виявлено, що заявник фізично перебуває в іншій країні на момент подання документів, його заявка вважатиметься неприйнятною та не розглядатиметься надалі.

Якщо до Генерального Консульства Республіки Польща у Львові надходить заява на отримання візи від особи, яка не проживає в Україні, заява не розглядається та повертається відправнику,

– зазначається на сайті уряду.

Нова постанова викликала занепокоєння громадян України, які натрапляють на труднощі під час повернення на батьківщину.

Українці у Польщі не зможуть отримати польську візу / Фото UnSplash

Консульство України у Гданську дало пояснення

У відомстві підкреслили, що отримання польської візи через посередників у Польщі, без фізичного виїзду з країни, не дає права на проживання в Польщі. Наявність штампа польського прикордонника на сторінці паспорта, де вклеєна віза, також необхідна для дозволу на проживання.

Отримати по такій візі посвідку на проживання фактично неможливо. Особи, що перебувають у Польщі та з різних причин бажають продовжити своє перебування, не покидаючи територію Польщі, можуть скористатися можливістю легалізації перебування через воєводські управління за місцем проживання,

– звертають увагу в консульстві.

Також було офіційно заявлено, що громадяни України, які шукали притулку в Польщі через військові дії в Україні з 24 лютого 2022 року, отримають дозвіл залишитися в країні до 4 березня 2024 року. Це положення також поширюється на громадян України, які проживали в Польщі до 24 лютого 2022 року за польськими національними візами або посвідками на тимчасове проживання, термін дії яких закінчився до 1 липня 2023 року.