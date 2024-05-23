Який бізнес українці найчастіше запускають у Польщі

Польща – одна з країн, яка прийняла найбільшу кількість українців. Вони успішно інтегруються у життя країни й навіть відкривають свій бізнес.

Найчастіше українці відкривають бізнес, який потребує найменше витрат на придбання основних засобів. Насамперед мовиться про онлайн-торвгівлю.

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Окрім того, популярними напрямками є освіта, будівництво, сфера краси, консалтингові послуги, туризм, послуги на ринку нерухомості, а також – IT-компанії. Українцям вдається вдало реалізовувати свої проєкти. У Польщі їх зустрічають тепло.

Українці працевлаштовують українців

Найчастіше українці працевлаштовують своїх земляків. Зокрема, мовиться про економію. Наголошують, що у перші місяці повномасштабного вторгнення власники українських фірм шукали польських фахівців. Однак вони збагнули, що це – не найкраща ідея. Найчастіше польські фахівці претендують на високу ставку.

Українські компанії, що ведуть одноособову діяльність, не можуть собі дозволити брати на роботу поляків. Навіть компанії, в штаті яких 3-4 співробітники. Тому вони беруть зазвичай українців, які вже живуть у Польщі достатньо довго,

– мовиться у повідомленні.

Варто зауважити, що українці у Польщі – дуже успішно. Упродовж 2023 року вони сплатили до польського бюджету понад 5 мільярдів злотих податків.