Чаще всего украинцы открывают бизнес, который требует меньше всего затрат на приобретение основных средств. Прежде всего говорится об онлайн-торговле.

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Кроме того, популярными направлениями являются образование, строительство, сфера красоты, консалтинговые услуги, туризм, услуги на рынке недвижимости, а также – IT-компании. Украинцам удается удачно реализовывать свои проекты. В Польше их встречают тепло.

Украинцы трудоустраивают украинцев

Чаще всего украинцы трудоустраивают своих земляков. В частности, говорится об экономии. Отмечают, что в первые месяцы полномасштабного вторжения владельцы украинских фирм искали польских специалистов. Однако они поняли, что это – не лучшая идея. Чаще всего польские специалисты претендуют на высокую ставку.

Украинские компании, ведущие единоличную деятельность, не могут себе позволить брать на работу поляков. Даже компании, в штате которых 3-4 сотрудника. Поэтому они берут обычно украинцев, которые уже живут в Польше достаточно долго,

– говорится в сообщении.

Стоит заметить, что украинцы в Польше – очень успешно. В течение 2023 года они уплатили в польский бюджет более 5 миллиардов злотых налогов.