Ці кошти будуть спрямовані на програми з інтеграції та адаптації українських біженців у місті. Фінансування отримають 10 проєктів. Розповідаємо, яку підтримку надаватимуть біженцям із України у чеській столиці.
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Прага виділить майже мільйон євро на підтримку українців
Нещодавно мерія Праги прийняла рішення надати фінансову підтримку неурядовим організаціям, які допомагають українським біженцям інтегруватися в життя міста.
У 2024 році місцева влада оголосила про виділення 20 мільйонів чеських крон, що становить приблизно 800 тисяч євро. Їх спрямують на різні проєкти в соціальній, житловій, міжкультурній сферах та сфері психічного здоров'я.
Прага тривалий час дуже відповідально ставиться до вирішення ситуації українських біженців. Ми фінансуємо широку підтримку некомерційного сектору, щоб допомогти цим людям адаптуватися й інтегруватися в чеське суспільство,
– заявив заступник мера Їржі Поспішил.
За його словами, схвалення дотації у 20 мільйонів крон мало б забезпечити неперервність і подальший розвиток цих ключових різновидів діяльності.
Влада обрала 10 проєктів, які отримають фінансування. На деякі вже виділили кошти:
- Архідієцезна доброчинність (Arcidiecézní charita Praha) підтримуватиме адаптацію та інтеграцію біженців через міжкультурну роботу та реалізуватиме проєкт із психотерапевтичної підтримки.
- Консультація з питань інтеграції (Poradna pro integraci) допоможе українцям адаптуватися та навчить самостійно діяти у різних життєвих ситуаціях.
Ще 7 проєктів отримають по мільйону крон, які має схвалити міська рада Праги. Серед них проєкти Організації допомоги біженцям, "Празького майдану" чи Інтеграційного центру Праги.
У Чехії хочуть змінити статус для біженців з України
Українцям, які проживають у Чеській Республіці, пропонують можливість змінити свій статус перебування. Було висунуто пропозицію замінити тимчасовий захист на спеціальну довгострокову посвідку на проживання для тих, хто планує залишитися в країні.
Однак, важливо зазначити, що тільки українці, які є самодостатніми й не залежать від державної допомоги в Чехії, матимуть право на отримання цього нового статусу.