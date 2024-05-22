Ці кошти будуть спрямовані на програми з інтеграції та адаптації українських біженців у місті. Фінансування отримають 10 проєктів. Розповідаємо, яку підтримку надаватимуть біженцям із України у чеській столиці.

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Прага виділить майже мільйон євро на підтримку українців

Нещодавно мерія Праги прийняла рішення надати фінансову підтримку неурядовим організаціям, які допомагають українським біженцям інтегруватися в життя міста.

У 2024 році місцева влада оголосила про виділення 20 мільйонів чеських крон, що становить приблизно 800 тисяч євро. Їх спрямують на різні проєкти в соціальній, житловій, міжкультурній сферах та сфері психічного здоров'я.

Прага тривалий час дуже відповідально ставиться до вирішення ситуації українських біженців. Ми фінансуємо широку підтримку некомерційного сектору, щоб допомогти цим людям адаптуватися й інтегруватися в чеське суспільство,

– заявив заступник мера Їржі Поспішил.

За його словами, схвалення дотації у 20 мільйонів крон мало б забезпечити неперервність і подальший розвиток цих ключових різновидів діяльності.

Влада обрала 10 проєктів, які отримають фінансування. На деякі вже виділили кошти:

Архідієцезна доброчинність (Arcidiecézní charita Praha) підтримуватиме адаптацію та інтеграцію біженців через міжкультурну роботу та реалізуватиме проєкт із психотерапевтичної підтримки.

(Arcidiecézní charita Praha) підтримуватиме адаптацію та інтеграцію біженців через міжкультурну роботу та реалізуватиме проєкт із психотерапевтичної підтримки. Консультація з питань інтеграції (Poradna pro integraci) допоможе українцям адаптуватися та навчить самостійно діяти у різних життєвих ситуаціях.

Ще 7 проєктів отримають по мільйону крон, які має схвалити міська рада Праги. Серед них проєкти Організації допомоги біженцям, "Празького майдану" чи Інтеграційного центру Праги.

У Чехії хочуть змінити статус для біженців з України

Українцям, які проживають у Чеській Республіці, пропонують можливість змінити свій статус перебування. Було висунуто пропозицію замінити тимчасовий захист на спеціальну довгострокову посвідку на проживання для тих, хто планує залишитися в країні.

Однак, важливо зазначити, що тільки українці, які є самодостатніми й не залежать від державної допомоги в Чехії, матимуть право на отримання цього нового статусу.