Стало відомо, з яких областей найбільше українців приїхало до Польщі: дані вас здивують

Польща – це одна із тих країн, куди виїхала численна кількість біженців. Зазвичай були змушені покинути свої домівки українці з тих областей, що постраждали від вторгнення найбільше.

Кількість офіційно працевлаштованих українців у Польщі на кінець 2023 року становила 750 000 від 1 125 000 усіх працівників-іноземців. Тож звідки найчастіше виїжджали українці до сусідньої держави.

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З яких областей найбільше українців приїхало до Польщі?

Міжнародне агентство із працевлаштування Gremi Personal довідалося, з яких областей українці приїхали до Польщі. Цієї зими найбільше прибуло людей з Дніпропетровської області, а найменше – з Києва та Криму, менш як 1%.

Наразі десять областей за найбільшою кількістю українців у Польщі:

Дніпропетровська — 9,82%;

Хмельницька — 6,8%;

Івано-Франківська — 6,3%;

Львівська — 6,05%;

Волинська — 5,79%;

Рівненська — 5,79%;

Харківська — 5,29%;

Житомирська — 5,29%;

Вінницька — 4,53%.

Серед опитаних 52,64% — жителі міст, 17,63% приїхали з селищ (раніше селище міського типу) і 29,72% — з сіл.

З яких областей найбільше українців приїхало до Польщі / Фото Gremi Personal

Дослідження проводилось методом анкетного опитування, участь у якому взяли 1 399 людей. Аналітики звертають увагу на зміну структури розподілу областей на початку повномасштабної війни й через майже 2 роки.

Цікаво, що навесні 2022 року найбільше українців приїхало до Польщі з областей, розміщених у близькості до бойових дій. А взимку 2023 – 2024 року у Польщі серед опитаних переважна більшість трудових мігрантів.

Історично склалося, що найбільше у Польщі працювало українців із західних регіонів країни. Початок війни вніс зміни в цю традицію, адже багато людей були змушені виїхати зі східних та південних регіонів з міркувань безпеки,

— зазначила Анна Джоболда, директорка Gremi Personal.

Кількість офіційно працевлаштованих українців у Польщі на кінець 2023 року становила 750 000 від 1 125 000 усіх працівників-іноземців.

Зауважимо, щодня від 50 000 до 85 000 осіб перетинають державний кордон України в обох напрямках. Слід зазначити, що кількість людей, які виїжджають і в'їжджають в країну, залишається досить збалансованою. Тож скільки українців повернулося додому та яка кількість іноземців відвідала Україну у 2023 році – далі у матеріалі!