Тож скільки українців повернулося в Україну та яка кількість іноземців відвідала Україну у 2023 році – розповідаємо далі у матеріалі.

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Яка кількість українців повернулась додому у 2023-му

Згідно з офіційними даними, які надала Державна прикордонна служба, за 2023 рік загальна кількість перетинів кордону на в'їзд в Україну перевищила 17,633 мільйона. Так:

з 1 січня 2023 по 1 серпня 2023 – в Україну в'їхало 8,610 мільйона українців;

з 1 серпня 2023 по 1 січня 2024 – в'їхало 6,573 мільйона українців.

Водночас, за даними opendatabot.ua, 99% українців, які виїхали у 2023, повернулись до України. Різниця між тими, хто виїхав та тими, хто повернувся до України, складає менше ніж 1%, а саме – 142 тисячі осіб.

Для порівняння, це у 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабної війни. Так, у 2022 різниця між тими, хто виїхав з України та тими, хто повернувся, складала 2,2 мільйона.

І якщо на початку 2023 року, українці більше виїжджали, ніж повертались, то у липні тенденція змінилася. Так, пік повернень припав на серпень – тоді повернулось на 144 000 більше українців, ніж виїхало.

Скільки іноземців в'їхало в Україну за 2023 рік

За статистичними даними, які надали у ДПСУ, за 2023 рік в Україну в'їхало 2 451 530 іноземців. З них:

понад 1,339 мільйона осіб за перші 7 місяців 2023 року;

понад 1,111 мільйона осіб за останні 5 місяців 2023 року.

Яка кількість українців повернулась додому у 2023-му / Фото Freepik

Зазначають, що за останні пів року трьома найбільш навантаженими пропускними пунктами були Шегині – 1 020 896, Краківець – 769 215, Рава-Руська – 574 824.

Тобто, найбільші черги спостерігаються на кордонах з Польщею. Пункти пропуску на кордонах з Молдовою, Словаччиною, Румунією та Угорщиною – найменш завантажені.

Зауважимо, в ООН назвали цифру, скільки біженців хочуть повернутися до України. Йдеться про 60 — 80% українців, які тимчасово виїхали за кордон через війну.