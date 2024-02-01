Количество официально трудоустроенных украинцев в Польше на конец 2023 года составило 750 000 от 1 125 000 всех работников-иностранцев. Поэтому откуда чаще всего выезжали украинцы в соседнее государство.

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Из каких областей больше всего украинцев приехало в Польшу?

Международное агентство по трудоустройству Gremi Personal узнало, из каких областей украинцы приехали в Польшу. Этой зимой больше всего прибыло людей из Днепропетровской области, а меньше всего – из Киева и Крыма, менее 1%

Сейчас десять областей по наибольшему количеству украинцев в Польше:

Днепропетровская – 9,82%;

Хмельницкая – 6,8%;

Ивано-Франковская – 6,3%;

Львовская – 6,05%;

Волынская – 5,79%;

Ровенская – 5,79%;

Харьковская – 5,29%;

Житомирская – 5,29%;

Винницкая – 4,53%.

Среди опрошенных 52,64% – жители городов, 17,63% приехали из поселков (ранее поселок городского типа) и 29,72% – из сел.

Из каких областей больше всего украинцев приехало в Польшу / Фото Gremi Personal

Исследование проводилось методом анкетного опроса, участие в котором приняли 1 399 человек. Аналитики обращают внимание на изменение структуры распределения областей в начале полномасштабной войны и почти через 2 года.

Интересно, что весной 2022 года больше всего украинцев приехало в Польшу из областей, размещенных в близости к боевым действиям. А зимой 2023 – 2024 года в Польше среди опрошенных подавляющее большинство трудовых мигрантов.

Исторически сложилось, что больше всего в Польше работало украинцев из западных регионов страны. Начало войны внесло изменения в эту традицию, ведь многие люди были вынуждены уехать из восточных и южных регионов из соображений безопасности,

– отметила Анна Джоболда, директор Gremi Personal.

Количество официально трудоустроенных украинцев в Польше на конец 2023 года составило 750 000 от 1 125 000 всех работников-иностранцев.

Заметим, ежедневно от 50 000 до 85 000 человек пересекают государственную границу Украины в обоих направлениях. Следует отметить, что количество людей, которые выезжают и въезжают в страну, остается достаточно сбалансированной. Поэтому сколько украинцев вернулось домой и какое количество иностранцев посетило Украину в 2023 году – далее в материале!