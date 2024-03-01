Польща може скасувати ключові пільги для біженців

Польща готується продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2025 року. Водночас правила перебування для біженців готуються змінити.

Наразі українці можуть перебувати у Польщі до червня 2024 року. Упродовж цих місяців для них діятимуть пільги, затверджені раніше. Водночас пізніше правила можуть змінити. Для цього наразі тривають консультації з представниками місцевої влади.

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Які зміни можуть чекати біженців

Зокрема, мовиться про те, що біженці, які хоча б на один день повернуться в Україну, можуть втратити право на легальне проживання у Польщі. Відповідне рішення хочуть ухвалити, аби начебто люди не зловживали виплатами.

Окрім того, пропонують створити центральний реєстр, аби українці навіть в теорії не могли отримати підтримку від кількох адміністративних одиниць Польщі.

Ба більше, скасувати можуть навіть одноразову виплату, яку отримують біженці.

Нідерланди хочуть змусити українців платити за житло

Зміни для українських біженців можуть запровадити й Нідерланди. У країні наголосили, що чимало біженців вже знайшли роботу, отже, можуть платити за житло на території країни. Депутати парламенту Нідерландів вважають, що час для цього вже настав. Водночас коли та за яких умов запровадять плату за проживання для працевлаштованих українців, наразі невідомо.