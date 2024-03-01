Сейчас украинцы могут находиться в Польше до июня 2024 года. В течение этих месяцев для них будут действовать льготы, утвержденные ранее. В то же время позже правила могут изменить. Для этого сейчас продолжаются консультации с представителями местной власти.

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Какие изменения могут ждать беженцев

В частности, говорится о том, что беженцы, которые хотя бы на один день вернутся в Украину, могут потерять право на легальное проживание в Польше. Соответствующее решение хотят принять, чтобы якобы люди не злоупотребляли выплатами.

Кроме того, предлагают создать центральный реестр, чтобы украинцы даже в теории не могли получить поддержку от нескольких административных единиц Польши.

Более того, отменить могут даже единовременную выплату, которую получают беженцы.

Нидерланды хотят заставить украинцев платить за жилье

Изменения для украинских беженцев могут ввести и Нидерланды. В стране отметили, что многие беженцы уже нашли работу, следовательно, могут платить за жилье на территории страны. Депутаты парламента Нидерландов считают, что время для этого уже пришло. В то же время когда и при каких условиях введут плату за проживание для трудоустроенных украинцев, пока неизвестно.