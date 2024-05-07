Без Кракова та Варшави: які міста у Польщі – чудовий варіант для мандрівки у травні

Польща – справді чудова країна для мандрівок. Вона має все: від розкішних замків, які ніби телепортувалися з казки про Сплячу Красуню, до сучасних вау-міст з драйвовим нічним життям.

Травень – ідеальний місяць, щоб відвідати Польщу. Закордон 24 розповідає, куди варто вирушити, щоб провести чудові вихідні або класну відпустку.

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Гданськ – місто бурштину та кораблів

Після Другої світової війни Гданськ постав з попелу, як Фенікс. Старе місто було фактично повністю зруйноване. Однак поляки відбудували його з максимальною любов'ю та пошаною до старовини. Сьогодні, гуляючи казковими вуличками, можна насолодитися атмосферою класичного та величного Гданська.

Під час екскурсії старим містом туристам рекомендують відвідати Фонтан Нептуна й кинути туди монетку на щастя. Окрім того, варто зробити зупинку біля Маріацької базиліки та центральній площі Dlugi Targ.

Якщо туристи мають достатньо вільного часу, варто вирушити у мандрівку на піратському кораблі по річці Мотлава. На борт можна піднятися у центрі Гданська. Подорож триває близько 40 хвилин й дозволяє дізнатися багато цікавих та драматичних фактів з історії міста. Зокрема, корабель відвозить на місце, де пролунав перший постріл Другої світової війни.



Казкові будиночки – справжня візитівка Гданська / Unsplash

Сопот – один з найкращих морських курортів

Для шанувальників пляжного відпочинку чудовим варіантом є місто Сопот, розташоване на Балтійському морі. Добратися туди можна з Гданська потягом. Дорога займе близько 20 хвилин.

Сопот – доволі маленьке та напрочуд затишне місто з чудово розвинутою туристичною інфраструктурою. Мандрівників чекають чисті комфортні пляжі, ресторани з місцевими морепродуктами, сімейні кафе, затишні кав'ярні та безліч крамниць. Сопот також славиться своїм нічним життям: тут влаштовують найгучніші на узбережжі вечірки.



Місто Сопот створене для морського відпочинку / Unsplash

Тарнув

Мальовниче середньовічне місто, розташоване на півдні Польщі, Вже упродовж семи століть він зберігає своє минуле й чудово адаптується до сучасності. Старе місто Тарнува – класично польське: тут є ратуша, ринкова площа та костел.



Старовинний Тарнув – чудовий у будь-яку пору / Unsplash

Затишний центр кличе туристів неквапливо прогулятися вуличками, випити кави у місцевих кав'ярнях та зайти до книгарень.