Май – идеальный месяц, чтобы посетить Польшу. Закордон 24 рассказывает, куда стоит отправиться, чтобы провести замечательные выходные или классный отпуск.

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Гданьск – город янтаря и кораблей

После Второй мировой войны Гданьск восстал из пепла, как Феникс. Старый город был фактически полностью разрушен. Однако поляки отстроили его с максимальной любовью и уважением к старине. Сегодня, гуляя сказочными улочками, можно насладиться атмосферой классического и величественного Гданьска.

Во время экскурсии по старому городу туристам рекомендуют посетить Фонтан Нептуна и бросить туда монетку на счастье. Кроме того, стоит сделать остановку у Мариацкой базилики и центральной площади Dlugi Targ.

Если туристы имеют достаточно свободного времени, стоит отправиться в путешествие на пиратском корабле по реке Мотлава. На борт можно подняться в центре Гданьска. Путешествие длится около 40 минут и позволяет узнать много интересных и драматических фактов из истории города. В частности, корабль отвозит на место, где прозвучал первый выстрел Второй мировой войны.



Сказочные домики – настоящая визитная карточка Гданьска / Unsplash

Сопот – один из лучших морских курортов

Для поклонников пляжного отдыха отличным вариантом является город Сопот, расположенный на Балтийском море. Добраться туда можно из Гданьска поездом. Дорога займет около 20 минут.

Сопот – довольно маленький и удивительно уютный город с прекрасно развитой туристической инфраструктурой. Путешественников ждут чистые комфортные пляжи, рестораны с местными морепродуктами, семейные кафе, уютные кафе и множество магазинов. Сопот также славится своей ночной жизнью: здесь устраивают самые громкие на побережье вечеринки.



Город Сопот создан для морского отдыха / Unsplash

Тарнув

Живописный средневековый город, расположен на юге Польши, Уже на протяжении семи веков он сохраняет свое прошлое и прекрасно адаптируется к современности. Старый город Тарнува – классически польский: здесь есть ратуша, рыночная площадь и костел.



Старинный Тарнув – замечательный в любое время / Unsplash

Уютный центр зовет туристов неторопливо прогуляться по улочкам, выпить кофе в местных кафе и зайти в книжные магазины.