Звертаються набагато менше: скільки українців отримали посвідки на проживання у Польщі

З квітня українські біженці, які проживають у Польщі, отримали можливість подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання замість тимчасового захисту. Цей значний крок до легалізації дає численні переваги для постраждалих осіб.

У 2023 році помітно скоротилася кількість українців, які звертаються за посвідками, порівняно з попереднім роком.

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Майже удвічі менше посвідок на проживання, ніж торік

Згідно з офіційними даними, за перші 8 місяців 2023 року кількість дозволів на проживання, виданих громадянам України в Польщі, зменшилася. За цей період було видано приблизно 131,4 тисячі посвідок на тимчасове або постійне проживання, порівняно з 227,5 тисяч дозволів, виданих за той самий період 2022 року.

Водночас зменшилася кількість відмов або припинення розгляду заяв на отримання посвідки на проживання. З початку 2023 року таких справ було 7,7 тисячі, що значно менш як 24,7 тисячі негативних рішень, зафіксованих за аналогічний період 2022 року.

Така статистика пов'язана із тим, що українці рідше зверталися за посвідками на проживання. Якщо у 2023 році громадяни України подали в Польщі 185,4 тисячі заяв на отримання карт побиту, то за 8 місяців 2022 року – 321,1 тисячі.

Хто може отримати посвідку та які її переваги?

З 1 квітня українські біженці, які мають статус тимчасового захисту, мають право подати заяву на отримання карти побиту, яка надає їм посвідку на тимчасове проживання. Це надає таким особам свободу подорожувати іншими європейськими країнами та гарантує можливості працевлаштування протягом трьох років.

Отримати посвідку можуть тільки:

офіційно працевлаштовані громадяни України;

ті, хто виконує у Польщі висококваліфіковану роботу (науковці, інженери, працівники IT-сфери);

громадяни України, які відкрили підприємницьку діяльність.

Заяву подають воєводі в ужонд воєвудський за місцем проживання.

Відповідно до останніх оновлень було зазначено, що біженці, які відповідають усім необхідним критеріям, можуть отримати дозвіл на проживання на термін до трьох років. Навіть якщо втікач від війни не повністю відповідає вимогам, але має намір працювати, йому все одно видадуть тимчасове посвідчення особи, але на один рік. Варто зазначити, що законодавство гарантує, що відмов не буде.

Після отримання позитивного рішення щодо їхньої заявки на дозвіл на проживання біженці більше не матимуть тимчасового захисту, але збережуть свої права та привілеї, тобто пільги.