Як отримати матеріальну допомогу у Польщі: стартує новий етап подання заявок

Українці у Польщі знову можуть подати заявку на отримання матеріальної допомоги. Мовиться про три виплати по 850 злотих. До слова, один злотий – 9,5 гривні.

Мовиться про програму фінансової підтримки Multi Purpose Cash Assistance (MPCA). Вона передбачена для українців, які перебувають на території Польщі й приїхали туди, рятуючись від російської агресії.

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Програму започаткував Перемишльський відділ Об'єднання українців у Польщі. Це вдалося реалізувати, співпрацюючи з міжнародною гуманітарною організацією Oxfam.

Як отримати гроші

Отримати гроші можуть українці, які:

мають PESEL UKR;

приїхали до Польщі після 10 лютого 2022 року.

Щоб отримати гроші, люди мають відповідати одній з категорій: