Мовиться про програму фінансової підтримки Multi Purpose Cash Assistance (MPCA). Вона передбачена для українців, які перебувають на території Польщі й приїхали туди, рятуючись від російської агресії.

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Програму започаткував Перемишльський відділ Об'єднання українців у Польщі. Це вдалося реалізувати, співпрацюючи з міжнародною гуманітарною організацією Oxfam.

Як отримати гроші

Отримати гроші можуть українці, які:

  • мають PESEL UKR;
  • приїхали до Польщі після 10 лютого 2022 року.

Щоб отримати гроші, люди мають відповідати одній з категорій:

  • вагітні жінки або матері, які годують груддю;
  • люди з інвалідністю, яка впливає на працездатність;
  • люди з хронічними та онкологічними захворюваннями;
  • особи, що належать до етнічних груп (роми);
  • одинокі матері та члени сім'ї, яка має трьох дітей;
  • люди від 55 років;
  • люди, що втратили майно та житло внаслідок війни;
  • люди, які раніше проживали в прифронтових областях (Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська);
  • безробітні (або ті, хто працює неповний робочий день).