Мовиться про програму фінансової підтримки Multi Purpose Cash Assistance (MPCA). Вона передбачена для українців, які перебувають на території Польщі й приїхали туди, рятуючись від російської агресії.
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Програму започаткував Перемишльський відділ Об'єднання українців у Польщі. Це вдалося реалізувати, співпрацюючи з міжнародною гуманітарною організацією Oxfam.
Як отримати гроші
Отримати гроші можуть українці, які:
- мають PESEL UKR;
- приїхали до Польщі після 10 лютого 2022 року.
Щоб отримати гроші, люди мають відповідати одній з категорій:
- вагітні жінки або матері, які годують груддю;
- люди з інвалідністю, яка впливає на працездатність;
- люди з хронічними та онкологічними захворюваннями;
- особи, що належать до етнічних груп (роми);
- одинокі матері та члени сім'ї, яка має трьох дітей;
- люди від 55 років;
- люди, що втратили майно та житло внаслідок війни;
- люди, які раніше проживали в прифронтових областях (Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська);
- безробітні (або ті, хто працює неповний робочий день).