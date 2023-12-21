Так, міграційна платформа EWL дослідила скільки українців поїдуть додому на святкові дні. І більшість громадян України у Польщі залишаться там на Різдво.

Читайте також Затишне і привабливе для туристів: яке місто отримало титул різдвяної столиці Європи

Як багато українців поїде додому на Різдво?

Згідно з останніми даними Міграційної платформи EWL та Центру східноєвропейських досліджень Варшавського університету, 48% українців висловили намір відзначати Різдво разом зі своєю родиною та родичами, які проживають у Польщі.

Вирушити додому на Різдво планують тільки 13% українців. 70% залишаться у Польщі на Різдво, а відзначати свята в обох країнах будуть 2% опитаних.

Більша частина українців, а саме 54%, налаштовані відзначати свято 25 грудня за григоріанським календарем. І лише 10% опитаних мають намір святкувати Різдво 7 січня, дотримуючись юліанського календаря. Цікаво, що чверть респондентів висловила намір відзначати подію двічі, за обома календарями.

Майже половина українців (48%) вирішили провести Різдво в Польщі, оскільки їхні родини та родичі проживають у країні. На рішення залишитися за кордоном під час свят впливає небезпека через війну – 39% висловили занепокоєння щодо безпеки вдома.

Як українці у Польщі відзначатимуть Різдво / Інфографіка надана РБК-Україна

Крім того, 30% вказують на труднощі, пов'язані з поїздкою назад в Україну, як фактор свого рішення. Тим часом 35% українців під час різдвяних свят працюватимуть у Польщі.

Близько 28% опитаних заявили, що це буде їхнє перше Різдво в Польщі. Також більше третини респондентів (35%) заявили, що проведуть своє друге Різдво поспіль у Польщі, тоді як 18% – втретє. Вражає те, що 19% вже понад три рази перебували у цій країні у різдвяний період.

Кількість українських біженців у Польщі знову зростає

Останнім часом потік українських біженців до Польщі знову набрав обертів. Починаючи з весни 2023 року, число українців скорочувалось, а тепер їхня чисельність зросла. Так, наприкінці жовтня цього року чисельність українських біженців у Польщі сягнула 957 000 осіб, тоді як наприкінці вересня вона була на 2 тисяч осіб менша.

Аналітики пов'язують це з двома основними причинами:

відновленням атак на енергоструктуру України, які підвищують ризик залишитися на зиму без світла і тепла;

сезонним збільшенням вакансій в економіці Польщі.

На думку експертів, у світлі зазначених обставин існує ймовірність продовження потоку біженців до Польщі. Але найближчі місяці покажуть, у якому напрямку розвиватиметься ситуація.