Так, миграционная платформа EWL исследовала сколько украинцев поедут домой на праздничные дни. И большинство граждан Украины в Польше останутся там на Рождество.

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Как многие украинцы поедут домой на Рождество?

Согласно последним данным Миграционной платформы EWL и Центра восточноевропейских исследований Варшавского университета, 48% украинцев выразили намерение отмечать Рождество вместе со своей семьей и родственниками, проживающими в Польше.

Направиться домой на Рождество планируют только 13% украинцев. 70% останутся в Польше на Рождество, а отмечать праздники в обеих странах будут 2% опрошенных.

Большая часть украинцев, а именно 54%, настроены отмечать праздник 25 декабря по григорианскому календарю. И только 10% опрошенных намерены праздновать Рождество 7 января, соблюдая юлианский календарь. Интересно, что четверть респондентов выразила намерение отмечать событие дважды по обоим календарям.

Почти половина украинцев (48%) решили провести Рождество в Польше, поскольку их семьи и родственники проживают в стране. На решение остаться за границей во время праздников влияет опасность из-за войны – 39% выразили обеспокоенность по безопасности дома.

Как украинцы в Польше будут отмечать Рождество / Инфографика предоставлена РБК-Украина

Кроме того, 30% указывают на трудности, связанные с поездкой обратно в Украину как фактор своего решения. Тем временем, 35% украинцев во время рождественских праздников будут работать в Польше.

Около 28% опрошенных заявили, что это будет первое Рождество в Польше. Также более трети респондентов (35%) заявили, что проведут свое второе Рождество подряд в Польше, в то время как 18% – в третий раз. Впечатляет то, что 19% уже более трех раз находились в этой стране в рождественский период.

Число украинских беженцев в Польше снова растет

В последнее время поток украинских беженцев в Польшу снова набрал обороты. Начиная с весны 2023 года число украинцев сокращалось, а теперь их численность выросла. Так, в конце октября этого года численность украинских беженцев в Польше достигла 957 000 человек, тогда как в конце сентября она была на 2 тысячи человек меньше.

Аналитики связывают это с двумя основными причинами:

восстановлением атак на энергоструктуру Украины, повышающих риск остаться на зиму без света и тепла;

сезонным ростом вакансий в экономике Польши.

По мнению экспертов, в свете указанных обстоятельств существует вероятность продолжения потока беженцев в Польшу. Но в ближайшие месяцы покажут, в каком направлении будет развиваться ситуация.