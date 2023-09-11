Чому погіршується ставлення поляків до українців: результати опитування

Ставлення поляків до українських біженців поступово погіршується. Про це свідчать результати чергового опитування.

За останній рік кожен четвертий поляк змінив своє ставлення про українців на більш негативне. Такі дані отримали соціологи у дослідженні компанії Personnel Service. Чому громадяни Польщі змінюють своє ставлення до українських біженців – читайте далі.

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Відповіді респондентів показали, що 56% поляків за останній рік не змінили свого ставлення до українців. Але кожен четвертий з опитаних визнав, що ставлення до громадян України дещо погіршилось. Найчастіше таку відповідь давали молоді респонденти віком від 25 до 34 років.

Також дослідники наголошують, що динаміку негативних настроїв поляків можна помітити, порівнявши дані минулого аналогічного опитування, яке провели на початку 2023 року. Тоді 14% опитаних впевнено відповіли, що почали ставитись до українців гірше. А вже зараз таких відповідей – 17%. Таким чином, проглядається незначне, але послідовне зростання негативних настроїв поляків щодо українців.

Які причини називають у Польщі

Соціологи уточнили у поляків, чому саме вони почали не так прихильно ставитися до українців. Більшість (67%) відповіли, що біженці з України мають занадто високі вимоги до допомоги Польщі. Ще 36% опитаних вважають, що соціальна допомога українцям від Польщі надається вже надто довго. А 14% побоюються, що їхня країна ризикує конфліктувати з Росією, адже дуже багато допомагає Україні.

Ситуація посилюється тим, що витрати, пов'язані з війною в Україні, відбуваються в той самий час, коли поляки стикаються з шаленою інфляцією та зростанням платежів по кредитах,

– додають автори дослідження.

Українці підіймають польську економіку

Соціологи опитали 1 061 громадянина Польщі протягом 18 – 21 серпня 2023 року.

Поляки часто не знають про те, що українці не просто отримують виплати від уряду Польщі, але й працюють на економіку країни. Зокрема, за 2022 рік українські біженці сплатили податків майже на мільярд злотих.

Українці влилися в систему працевлаштування країни і сплачують внески на рівні з поляками. Громадяни України, які є податковими резидентами Польщі, отримують декларацію PIT-11 від свого роботодавця та зобов'язані сплачувати податок на прибуток незалежно від джерела доходу.