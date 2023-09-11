За последний год каждый четвертый поляк изменил свое отношение к украинцам на более негативное. Такие данные получили социологи в исследовании Personnel Service. Почему граждане Польши меняют свое отношение к украинским беженцам – читайте дальше.

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Ответы респондентов показали, что 56% поляков за последний год не изменили свое отношение к украинцам. Но каждый четвертый из опрошенных признал, что отношение к гражданам Украины несколько ухудшилось. Чаще такой ответ давали молодые респонденты в возрасте от 25 до 34 лет.

Также исследователи отмечают, что динамику негативных настроений поляков можно отследить, сравнив данные прошлого аналогичного опроса, проведенного в начале 2023 года. Тогда 14% опрошенных уверенно ответили, что стали относиться к украинцам хуже. А сейчас таких ответов – 17%. Таким образом, просматривается незначительный, но последовательный рост негативных настроений поляков по отношению к украинцам.

Какие причины называют в Польше

Социологи уточнили у поляков, почему они начали не так благосклонно относиться к украинцам. Большинство (67%) ответили, что у беженцев из Украины слишком высокие требования к помощи Польши. Еще 36% опрошенных считают, что социальная помощь украинцам от Польши оказывается слишком долго. А 14% опасаются, что их страна рискует конфликтовать с Россией, потому что очень много помогает Украине.

Ситуация усугубляется тем, что расходы, связанные с войной в Украине, происходят в то же время, когда поляки сталкиваются с инфляцией и ростом платежей по кредитам,

– добавляют авторы исследования.

Социологи опросили 1 061 гражданина Польши в течение 18 – 21 августа 2023 года.

Украинцы поднимают польскую экономику

Поляки часто не знают, что украинцы не просто получают выплаты от правительства Польши, но и работают на экономику страны. В частности, за 2022 год украинские беженцы уплатили налогов почти на миллиард злотых.

Украинцы влились в систему трудоустройства страны и платят взносы наравне с поляками. Граждане Украины, являющиеся налоговыми резидентами Польши, получают декларацию PIT-11 от своего работодателя и обязаны платить налог на прибыль независимо от источника дохода.