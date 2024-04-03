Скільки грошей українці витрачають у Польщі: сума вражає

Польща належить до країн, які прийняли найбільшу кількість українських біженців. Головне статистичне управління повідомило, що упродовж 2023 року українці витратили на території Польщі 7,1 мільярда злотих.

За даними Головного статистичного управління, статистика витрат українців у Польщі наближається до допандемійного рівня. Зауважують, що упродовж 2016 – 2019 років громадяни України витрачали у Польщі в середньому 7,5 мільярда злотих.

Зверніть увагу На кордоні України та Румунії з'явиться новий пункт пропуску

У 2023 році українці витратили у Польщі 7,1 мільярда злотих (1 злотий станом на 3 квітня 2024 року – 9,84 гривні). Цей показник – на 31% більше, аніж у 2022 році. Варто зауважити, що завдяки впливу українців на економіку Польщі зростає ВВП країни. Сотні тисяч біженців вже знайшли роботу на території країни.

У Польщі наголошують, що такі витрати українців були очевидними. Деталі розповів Кшиштоф Інглот –експерт ринку праці.

Зараз у реєстрах ZUS (Управління соціального страхування – 24 Канал) 755 тисяч громадян України. Це свідчить про їхню активну участь у польському ринку праці, що також виражається у витратах,

– мовиться у повідомленні.

Наголошують, що більше грошей, аніж українці, у Польщі витрачали тільки громадяни Німеччини.