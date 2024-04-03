За даними Головного статистичного управління, статистика витрат українців у Польщі наближається до допандемійного рівня. Зауважують, що упродовж 2016 – 2019 років громадяни України витрачали у Польщі в середньому 7,5 мільярда злотих.

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У 2023 році українці витратили у Польщі 7,1 мільярда злотих (1 злотий станом на 3 квітня 2024 року – 9,84 гривні). Цей показник – на 31% більше, аніж у 2022 році. Варто зауважити, що завдяки впливу українців на економіку Польщі зростає ВВП країни. Сотні тисяч біженців вже знайшли роботу на території країни.

У Польщі наголошують, що такі витрати українців були очевидними. Деталі розповів Кшиштоф Інглот –експерт ринку праці.

Зараз у реєстрах ZUS (Управління соціального страхування – 24 Канал) 755 тисяч громадян України. Це свідчить про їхню активну участь у польському ринку праці, що також виражається у витратах,

– мовиться у повідомленні.

Наголошують, що більше грошей, аніж українці, у Польщі витрачали тільки громадяни Німеччини.