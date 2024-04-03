По данным Главного статистического управления, статистика расходов украинцев в Польше приближается к допандемийному уровню. Замечают, что в течение 2016 – 2019 годов граждане Украины тратили в Польше в среднем 7,5 миллиарда злотых.

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В 2023 году украинцы потратили в Польше 7,1 миллиарда злотых (1 злотый по состоянию на 3 апреля 2024 года – 9,84 гривны). Этот показатель – на 31% больше, чем в 2022 году. Стоит заметить, что благодаря влиянию украинцев на экономику Польши растет ВВП страны. Сотни тысяч беженцев уже нашли работу на территории страны.

В Польше отмечают, что такие расходы украинцев были очевидными. Детали рассказал Кшиштоф Инглот –эксперт рынка труда.

Сейчас в реестрах ZUS (Управление социального страхования – 24 Канал) 755 тысяч граждан Украины. Это свидетельствует об их активном участии в польском рынке труда, что также выражается в расходах,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что больше денег, чем украинцы, в Польше тратили только граждане Германии.