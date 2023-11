Невелике потепління: поляки почали краще ставитися до українських біженців

За результатами нового дослідження, ставлення поляків до громадян України покращується. Понад половина польських респондентів згодні продовжувати приймати в себе втікачів від російської війни.

Понад 60% опитаних поляків підтримують надання тимчасового захисту для українців. Опитування провели цього листопада фахівці польського Центру дослідження громадської думки (CBOS). Наскільки змінилося ставлення до українців у Польщі за останній час – далі в матеріалі.

Ставлення до біженців поліпшилось

Частка поляків, які виступають за прийом українських біженців, зростає. Якщо порівняти дослідження CBOS, то у листопаді за таку позицію виступають 62% учасників, тоді як у жовтні з такою думкою погоджувалися 57% опитаних поляків.

Дослідники запитали, чи повинна Польща приймати біженців з України. Респонденти в листопаді відповіли так:

18% опитаних — "‎однозначно так";

44% — "‎скоріше так";

20% — "‎скоріше ні";

11% — "‎точно ні";

7% — не мають думки щодо цього питання.

Також учасників опитування запитали, чи вони або хтось із їхніх рідних допомагають українським біженцям. "‎Так" відповіли 33%, а "‎ні" — 67%. Для порівняння, у квітні 2022 року відповідь "‎так" давали 63%, а "‎ні" — 37% респондентів.

74% польських громадян погоджуються, що війна в Україні загрожує безпеці Польщі. А 31% побоюються, що війна може перекинутися й на інші країни.

Опитування провели з 3 по 16 листопада 2023 року. Опитали 1072 особи.

Українки активно розпочинають бізнес у Польщі

Сотні тисяч українок у Польщі розпочинають життя з нуля. Це стосується й сфер їхньої діяльності. Деякі жінки не лише влаштовуються на роботу, а й розпочинають власну справу.

Опитування в межах програми "The Way to Business" показало, що українки у Польщі активно відкривають малий бізнес. Жінок запитали, яку справу вони планують розпочати у Польщі. Виявилось, що більшість із них готується запустити бізнес у сфері послуг із мінімальними грошовими вкладеннями.

73% учасниць опитування розповіли, що планують відкрити бізнес у таких сферах: