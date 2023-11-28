Невелике потепління: поляки почали краще ставитися до українських біженців
Джерело:thefirstnews.com
За результатами нового дослідження, ставлення поляків до громадян України покращується. Понад половина польських респондентів згодні продовжувати приймати в себе втікачів від російської війни.
Понад 60% опитаних поляків підтримують надання тимчасового захисту для українців. Опитування провели цього листопада фахівці польського Центру дослідження громадської думки (CBOS). Наскільки змінилося ставлення до українців у Польщі за останній час – далі в матеріалі.
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Ставлення до біженців поліпшилось
Частка поляків, які виступають за прийом українських біженців, зростає. Якщо порівняти дослідження CBOS, то у листопаді за таку позицію виступають 62% учасників, тоді як у жовтні з такою думкою погоджувалися 57% опитаних поляків.
Дослідники запитали, чи повинна Польща приймати біженців з України. Респонденти в листопаді відповіли так:
- 18% опитаних — "однозначно так";
- 44% — "скоріше так";
- 20% — "скоріше ні";
- 11% — "точно ні";
- 7% — не мають думки щодо цього питання.
Також учасників опитування запитали, чи вони або хтось із їхніх рідних допомагають українським біженцям. "Так" відповіли 33%, а "ні" — 67%. Для порівняння, у квітні 2022 року відповідь "так" давали 63%, а "ні" — 37% респондентів.
74% польських громадян погоджуються, що війна в Україні загрожує безпеці Польщі. А 31% побоюються, що війна може перекинутися й на інші країни.
Опитування провели з 3 по 16 листопада 2023 року. Опитали 1072 особи.
Українки активно розпочинають бізнес у Польщі
Сотні тисяч українок у Польщі розпочинають життя з нуля. Це стосується й сфер їхньої діяльності. Деякі жінки не лише влаштовуються на роботу, а й розпочинають власну справу.
Опитування в межах програми "The Way to Business" показало, що українки у Польщі активно відкривають малий бізнес. Жінок запитали, яку справу вони планують розпочати у Польщі. Виявилось, що більшість із них готується запустити бізнес у сфері послуг із мінімальними грошовими вкладеннями.
73% учасниць опитування розповіли, що планують відкрити бізнес у таких сферах:
- освіта (дитячі садки, курси з кулінарії, мовні курси);
- консультування (маркетинг, право, логістика);
- сфера краси (перукарні, манікюрні кабінети);
- дизайн;
- фотографія;
- туризм;
- інформаційні технології;
- транспортні послуги.