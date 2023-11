Небольшое потепление: поляки стали лучше относиться к украинским беженцам

По результатам нового исследования, отношение поляков к гражданам Украины улучшается. Более половины польских респондентов согласны продолжать принимать у себя беженцев.

Более 60% опрошенных поляков поддерживают предоставление временной защиты украинцам. Опрос был проведен в ноябре специалистами польского Центра исследования общественного мнения (CBOS). Насколько изменилось отношение к украинцам в Польше за последнее время – дальше в материале.

Отношение к беженцам улучшилось

Доля поляков, выступающих за прием украинских беженцев, растет. Если сравнить исследование CBOS, то в ноябре за подобную позицию выступают 62% участников, тогда как в октябре с таким мнением соглашались 57% опрошенных поляков.

Исследователи спросили, должна ли Польша принимать беженцев из Украины. Респонденты в ноябре ответили так:

18% опрошенных – "однозначно да";

44% – "скорее да";

20% – "скорее нет";

11% – "точно нет";

7% – нет мнения по этому вопросу.

Также участников опроса спросили, помогают ли они или кто-то из их родных украинским беженцам. "Да" ответили 33%, а "нет" – 67%. Для сравнения, в апреле 2022 года ответ "да" давали 63%, а "нет" – 37% респондентов.

74% польских граждан соглашаются с тем, что война в Украине угрожает безопасности Польши. А 31% опасаются, что война может перекинуться и на другие страны.

Опрос был проведен с 3 по 16 ноября 2023 года. Опросили 1072 человека.

Украинки активно начинают бизнес в Польше

Сотни тысяч украинок в Польше начинают с нуля. Это касается и сфер их деятельности. Некоторые женщины не только устраиваются на работу, но и начинают собственное дело.

Опрос в рамках программы "The Way to Business" показал, что украинки в Польше активно открывают малый бизнес. Женщин спросили, какое дело они планируют запустить в Польше. Оказалось, что большинство из них готовятся начать бизнес в сфере услуг с минимальными денежными вложениями.

73% участниц опроса рассказали, что планируют открыть бизнес в следующих сферах: