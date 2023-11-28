Небольшое потепление: поляки стали лучше относиться к украинским беженцам
Источник:thefirstnews.com
По результатам нового исследования, отношение поляков к гражданам Украины улучшается. Более половины польских респондентов согласны продолжать принимать у себя беженцев.
Более 60% опрошенных поляков поддерживают предоставление временной защиты украинцам. Опрос был проведен в ноябре специалистами польского Центра исследования общественного мнения (CBOS). Насколько изменилось отношение к украинцам в Польше за последнее время – дальше в материале.
Читайте также Как найти доступное жилье в Литве: полезные советы и ссылки
Отношение к беженцам улучшилось
Доля поляков, выступающих за прием украинских беженцев, растет. Если сравнить исследование CBOS, то в ноябре за подобную позицию выступают 62% участников, тогда как в октябре с таким мнением соглашались 57% опрошенных поляков.
Исследователи спросили, должна ли Польша принимать беженцев из Украины. Респонденты в ноябре ответили так:
- 18% опрошенных – "однозначно да";
- 44% – "скорее да";
- 20% – "скорее нет";
- 11% – "точно нет";
- 7% – нет мнения по этому вопросу.
Также участников опроса спросили, помогают ли они или кто-то из их родных украинским беженцам. "Да" ответили 33%, а "нет" – 67%. Для сравнения, в апреле 2022 года ответ "да" давали 63%, а "нет" – 37% респондентов.
74% польских граждан соглашаются с тем, что война в Украине угрожает безопасности Польши. А 31% опасаются, что война может перекинуться и на другие страны.
Опрос был проведен с 3 по 16 ноября 2023 года. Опросили 1072 человека.
Украинки активно начинают бизнес в Польше
Сотни тысяч украинок в Польше начинают с нуля. Это касается и сфер их деятельности. Некоторые женщины не только устраиваются на работу, но и начинают собственное дело.
Опрос в рамках программы "The Way to Business" показал, что украинки в Польше активно открывают малый бизнес. Женщин спросили, какое дело они планируют запустить в Польше. Оказалось, что большинство из них готовятся начать бизнес в сфере услуг с минимальными денежными вложениями.
73% участниц опроса рассказали, что планируют открыть бизнес в следующих сферах:
- образование (детские сады, курсы по кулинарии, языковые курсы);
- консультирование (маркетинг, право, логистика);
- сфера красоты (парикмахерские, маникюрные кабинеты);
- дизайн;
- фотография;
- туризм;
- информационные технологии;
- транспортные сервисы.