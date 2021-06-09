Українці в Польщі незаконно створили агенцію з працевлаштування

Громадяни України у Польщі незаконно працевлаштовували іноземців на роботу, зокрема й інших українців. Власницю фірми та члена правління покарають штрафом.

Про це розповів Бєщадський відділ прикордонної служби. Наразі справу розглядають у суді, щоб визначити розмір адміністративного покарання.

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У незаконних діях звинувачують 37-річну жінку, яка була власницею ТОВ, та 24-річного члена правління. Обоє є громадянами України. Вони займалися посередництвом при працевлаштуванні людей без необхідних для цього дозволів. Сама фірма зареєстрована в Жешуві.

Відомо, що обвинуваченим вдалося нелегально працевлаштувати шістьох осіб, четверо з яких є українцями. Половину цих робітників вже зобов'язали виїхати з Польщі.

Нагадаємо, що з початку 2021 року співробітники Бєщадського відділу прикордонної служби провели понад 50 перевірок законності працевлаштування та підприємницької діяльності іноземців. У сорока випадках були виявлені порушення.