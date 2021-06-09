Про це розповів Бєщадський відділ прикордонної служби. Наразі справу розглядають у суді, щоб визначити розмір адміністративного покарання.
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Детальніше про незаконну діяльність агенції
У незаконних діях звинувачують 37-річну жінку, яка була власницею ТОВ, та 24-річного члена правління. Обоє є громадянами України. Вони займалися посередництвом при працевлаштуванні людей без необхідних для цього дозволів. Сама фірма зареєстрована в Жешуві.
Відомо, що обвинуваченим вдалося нелегально працевлаштувати шістьох осіб, четверо з яких є українцями. Половину цих робітників вже зобов'язали виїхати з Польщі.