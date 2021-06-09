Об этом рассказал Бещадский отдел пограничной службы. Сейчас дело рассматривается в суде, чтобы определить размер административного наказания.
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Подробнее о незаконной деятельности агентства
В незаконных действиях обвиняют 37-летнюю женщину, которая была владелицей фирмы, и 24-летнего члена правления. Оба являются гражданами Украины. Они занимались посредничеством при трудоустройстве людей без необходимых для этого разрешений. Сама фирма зарегистрирована в Жешуве.
Известно, что обвиняемым удалось нелегально трудоустроить шесть человек, четверо из которых с Украины. Половину этих рабочих уже обязали выехать из Польши.