Українці в Польщі можуть отримати адресну допомогу: як це зробити

Польща стала тією країною, яка надала українським біженцям всі належні умови для їх перебування. Розміщення, соціальні виплати, працевлаштування тощо — все це пропонують українцям в Польщі.

Як отримати адресну допомогу в Польщі

Зараз в цій державі для переселенців з України організовують ще й адресну допомогу. Така ініціатива отримала назву Solidarna Paczka.

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Ця акція організовується в межах програми допомоги Szlachetna Paczka, яка існує вже близько 20 років. Волонтери організації надають допомогу тим, хто цього справді потребує.

Досі люди, які втікають від війни в Україні, отримували допомогу, часто без урахування індивідуальних потреб. Зараз настав час підтримки, коли нужденних сприймають не як частину спільноти, а як конкретних людей,

– йдеться на сайті.

Так, спеціальна акція Solidarna Paczka для евакуйованих з України розпочалася 4 червня. На сайті публікують розповіді про сім'ї переселенців. Кожен з благодійників має можливість обрати, яку саме родину хоче підтримати. Вони зможуть віддати необхідні речі або перерахувати гроші.

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Щоб детальніше з'ясувати про допомогу, можна написати на електронну адресу darczynca@wiosna.org.pl.