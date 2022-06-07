Как получить адресную помощь в Польше

Сейчас в этом государстве для переселенцев из Украины организуют еще и адресную помощь. Такая инициатива получила название Solidarna Paczka.

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Эта акция организуется в рамках программы помощи Szlachetna Paczka, существующей уже около 20 лет. Волонтеры организации оказывают помощь тем, кто в этом действительно нуждается.

До сих пор люди, которые убегают от войны в Украине, получали помощь часто без учета индивидуальных потребностей. Сейчас пришло время поддержки, когда нуждающихся воспринимают не как часть сообщества, а как конкретных людей.

– говорится на сайте.

Специальная акция Solidarna Paczka для эвакуированных из Украины началась 4 июня. На сайте публикуют рассказы о семьях переселенцев. Каждый из благотворителей имеет возможность выбрать, какую семью хочет поддержать. Они могут отдать необходимые вещи или перечислить деньги.

Обратите внимание! Чтобы подробнее выяснить о помощи, можно написать по электронному адресу darczynca@wiosna.org.pl.

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