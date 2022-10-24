Цього року автомобільний ринок у Польщі переживає кризу – продажі впали, а замовлень у дилерів все менше. Але чи зможуть врятувати ситуацію українці?

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Так, серед громадян України, які перебувають в Польщі, є попит на нові авто. За останніми даними, українці, які планують придбати машину, найчастіше обирають лізинг (70%). Тож польський ринок відреагував на їхні потреби.

Як українцям в Польщі орендувати або взяти в лізинг машину

Особи, які розпочали підприємницьку діяльність у Польщі чи працюють по трудовому або іншому договорі, можуть мати зобов’язання перед польськими банками чи лізинговими компаніями. Це означає, що вони можуть взяти в лізинг, орендувати або купити автомобіль у кредит.

Яким умовам повинні відповідати потенційні покупці

Основою є номер PESEL. Наявність позитивної історії в БІК також позитивно впливає на оцінку кредитоспроможності. Якщо лізингоодержувач чи позичальник її не має, то його попросять надати інформацію, що підтверджує дохід у Польщі, наприклад, бухгалтерські документи чи виписку з банківського рахунку.

Ця ситуація стосується людей, які в більшості випадків приїхали до Польщі ще перед війною, внаслідок економічної еміграції, і вже створили свій бізнес.

Кредитна історія українських банків

Ситуація для емігрантів, які прибули до Польщі через війну, дещо складніша. Але тут на допомогу приходить Бюро кредитної інформації, яке нещодавно запровадило послугу, яка дозволяє польським банкам, лізинговим компаніям чи компаніям з прокату автомобілів перевіряти кредитну історію заявника в українському еквіваленті BIK. Це може полегшити придбання автомобіля людині, яка нещодавно приїхала до Польщі.

Автокредит для українців, які працюють в Польщі

У цьому сегменті ринку кредитом найчастіше користуються українці, в яких 80% доходів – це трудовий договір, 12% – власний бізнес. Середній чистий дохід, задекларований у заявці на кредит, становить 5000 злотих.