В этом году автомобильный рынок в Польше переживает кризис – продажи упали, а заказов у ​​дилеров меньше. Но смогут ли спасти ситуацию украинцы?

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Так, среди граждан Украины, которые находятся в Польше, есть спрос на новые авто. По последним данным, украинцы, планирующие приобрести машину, чаще всего выбирают лизинг (70%). Так что польский рынок отреагировал на их потребности.

Как украинцам в Польше арендовать или взять в лизинг машину

Лица, начавшие предпринимательскую деятельность в Польше или работающие по трудовому или другому договору, могут иметь обязательства перед польскими банками или лизинговыми компаниями. Это значит, что они могут взять в лизинг, арендовать или купить автомобиль в кредит.

Каким условиям должны отвечать потенциальные покупатели

Основанием является номер PESEL. Наличие положительной истории в BIK также оказывает положительное влияние на оценку кредитоспособности. Если лизингополучатель или заемщик ее не имеет, его попросят предоставить информацию, подтверждающую доход в Польше, например, бухгалтерские документы или выписку с банковского счета.

Эта ситуация касается людей, которые в большинстве случаев приехали в Польшу еще до войны, в результате экономической эмиграции, и уже создали свой бизнес.

Кредитная история украинских банков

Ситуация для прибывших в Польшу из-за войны эмигрантов несколько сложнее. Но здесь на помощь приходит Бюро кредитной информации, недавно введшее услугу, позволяющую польским банкам, лизинговым компаниям или компаниям по прокату автомобилей проверять кредитную историю заявителя в украинском эквиваленте BIK. Это может облегчить приобретение автомобиля человеку, недавно приехавшему в Польшу.

Автокредит для украинцев, работающих в Польше