У Польщі українці почали масово подавати заяви на міжнародний захист

Українці у Польщі все активніше подають заяви на міжнародний захист. Зокрема, лише упродовж першого кварталу 2024 року надійшло понад 1200 звернень.

Нову статистику опублікував Департамент у справах іноземців. Наголошують, що кількість заяв про міжнародний захист у Польщі упродовж першого кварталу 2024 року зросла приблизно на 30% (у порівнянні з цим періодом у 2023 році). Зазвичай такі заявки розглядають до 6 місяців.

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Іноземцю надається міжнародний захист (у формі статусу біженця або додаткового захисту), якщо йому загрожує переслідування або реальний ризик втрати життя чи здоров’я в країні його походження,

– мовиться у повідомленні.

Заявки подають громадяни України (1200), Білорусі (1000) та Росії (300).

У Польщі схвалили зміни у допомозі українським біженцям

Наприкінці квітня 2024 року у Польщі офіційно схвалили зміни до закону про допомогу українцям. Наголошують, що метою такого рішення є зробити систему більш прозорою.

Зокрема, однією з найважливіших змін є прив'язка виплат за програмами "800 плюс" та "Добрий старт" до обов'язкової шкільної освіти. Фактично це означає, що виплати отримуватимуть батьки, діти яких навчаються на території Польщі. Мовиться про заклади дошкільної або шкільної освіти.

У Польщі запевнили, що продовжать надавати допомогу людям, які рятуються від війни. Водночас потрібна системність та прозорість процесу.